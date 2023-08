Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf est arrivé, samedi, à Accra, capitale du Ghana, au terme de la tournée dont il a été chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, M. Attaf a été reçu par le président de la République du Ghana, M. Nana Akufo-Addo, "auquel il a transmis les salutations de son frère le Président Abdelmadjid Tebboune, ainsi qu'un message de son excellence concernant la crise au Niger et les perspectives d'intensifier et d'unifier les efforts pour promouvoir les bases d'un règlement pacifique évitant à ce pays et aux pays de la région, les répercussions d'une éventuelle escalade de la situation", précise le communiqué.

Pour sa part, le Président ghanéen M. Nana Akufo-Addo a chargé M. Attaf de transmettre ses "salutations et ses encouragements à son frère le Président Abdelmadjid Tebboune", saluant "son rôle important et de ses efforts louables visant à contribuer efficacement à mettre un terme à la crise au Niger".

Le président ghanéen a également chargé le ministre de transmettre un message à son frère Abdelmadjid Tebboune, affirmant qu'"il aspire à le rencontrer dans un avenir proche à l'occasion de la visite d'Etat qu'il compte effectuer en Algérie" à l'invitation du président de la République, ajoute la même source.