Le géant des télécoms Huawei a annoncé vendredi le renouvellement d'un accord de licence avec le suédois Ericsson pour utiliser réciproquement leurs technologies.En dépit des tensions géopolitiques, Huawei et Ericsson entendent "partager les innovations technologiques de pointe", s'est félicité dans un communiqué Alan Fan, responsable de la propriété intellectuelle chez Huawei.

"Cela apportera aux consommateurs de meilleurs produits et services", a-t-il estimé dans un communiqué."Grâce à cet accord, Huawei et Ericsson peuvent ménager beaucoup d'efforts en recherche et développement", a de son côté souligné Emil Zhang, responsable Europe de Huawei pour la propriété intellectuelle.Les termes et la durée de cet accord "à long terme", qui couvrent les appareils grand public et les infrastructures de réseaux, n'ont pas été précisés.

Le précédent accord de licence entre les deux groupes datait de 2016.Inconnu du grand public quelques années plus tôt, Huawei ambitionnait alors de détrôner Apple et Samsung pour devenir le premier vendeur de smartphones au monde "dan s trois ou quatre ans".Huawei est brièvement devenu en 2020 le numéro un mondial du secteur.

Les sanctions américaines ont depuis forcé la marque à se recentrer stratégiquement sur des secteurs comme les logiciels, les appareils connectés, l'informatique d'entreprises ou les véhicules intelligents.

Malgré sa mise à l'écart des technologies américaines, Huawei pourrait produire dès cette année ses propres puces pour téléphones 5G, selon des informations de presse que l'entreprise refuse de commenter.