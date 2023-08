Une soirée exclusivement dédiée à la musique raï dans ses différentes stations et registres, rendant hommage à des figures du genre comme Cheikha Rimiti et les frères Zergui, a été animée jeudi soir au théâtre du Casif à Alger.

De nombreux musiciens et chanteurs algériens et étrangers ont présenté des projets artistiques célébrant cette musique aujourd'hui partagée avec l'humanité et inscrite à son patrimoine culturel par l'Unesco.Sofiane Saidi, Djamel Reffas et le projet "Les héritières" se sont produits au Casif dans le cadre de 6e Festival international L'été en musique.

Ces trois formations musicales de haut niveau, porteuses de projets artistiques de promotion du raï dans une vision contemporaine, explorent différents registres entre les premiers balbutiements du genre et les premières modernisation et ouverture sur les musiques du monde.

Avec une voix trempée dans le territoire et des arrangements énergiques ou mélancolique de rock et de jazz, Sofiane Saidi a enchanté son public par une immersion dans des textes, connus de tous, et qui parlent à tous les mélomanes algériens.

Pour sa part, Djamel Reffas, guitar iste et chanteur, a fait le choix de rendre hommage à une œuvre marquant les premières évolutions du raï et son ouverture sur les musiques du monde, en proposant un hommage aux frères Zegui.

Au-delà du parcours, des oeuvres et de la voix, Ahmed Zergui, disparu en 1983, représente une des premières expériences d'introduction de la guitare électrique et de la pédale wah-wah dans le raï, ouvrant la voie à des fusions reggae et pop.

Du côté du raï féminin l'incontournable Cheikha Rimiti, a réuni Samira Brahmia, Souad Asla, Romaïssa Chikhi et la tunisienne Nawel Ben Kraiem autour d'une voix, d'une œuvre et d'une liberté de création, dans un projet baptisé "Les héritières". Ces quatre belles voix ont choisi de rendre hommage à la diva en redonnant vie à son œuvre et des textes rares qu'elle avait chanté, en plus de ses plus grands succès. Dans le sillage du classement de la musique raï au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco en décembre 2022, de nombreux projets artistiques autour de cette musique sont apparus sur les scènes algériennes et étrangères dont le groupe El Besta, "Gasba Electronique" de Aboubakr Maatallah, le duo ITA et Mehdy ou encore d'autres expériences Electro.

Inauguré mardi, le 6e Festival international L'été en musique se poursuit jusqu’au 30 août au Théâtre de verdu re du Casif avec encore au programme le groupe raï El Besta, Takfarinas, ou encore Djamel Laaroussi.

Des troupes comme "The Roomors" d'Italie, le guitariste sénégalais Magou Samb, la brésilienne Simone Moreno ou encore la percussionniste tunisienne, Wiwi, sont aussi au programme de cette manifestation organisée par l'Office national de la culture et de l'information (Onci).