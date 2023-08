Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a reçu le chargé d'Affaires à l'ambassade de la République de Turquie en Algérie, Umit Alpaslan Kiliç, pour examiner la teneur du mémorandum d'entente portant sur le jumelage entre l'Hôpital des grands brûlés de Zéralda et son homologue turc à Istanbul, a indiqué vendredi un communiqué du ministère.

Cette rencontre, qui s'est déroulée jeudi en présence de cadres centraux, intervient "en application des orientations données par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de l'inauguration de cet hôpital, en vue de la réalisation de projets de jumelage avec des hôpitaux de renommée mondiale, notamment avec la Turquie, qui jouit d'une grande expérience en matière de brûlologie", a précisé la même source.

Ce jumelage "se concrétisera les prochaines semaines après la signature du mémorandum d'entente proposé par les autorités compétentes en Turquie, et ce, avant la fin de septembre prochain", selon le ministre, qui a indiqué que ce mémorandum prévoyait "l'échange d'expériences et de connaissances et le tr ansfert de technologies avec la programmation de visites mutuelles en faveur des médecins des deux pays", outre "la tenue de rencontres de concertation technique, de rencontres scientifiques et de sessions pratiques en matière de brûlologie".