Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a mis l'accent jeudi lors d'une audience accordée à une délégation de l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie (UNOP), sur "l'impératif d'assurer la disponibilité des médicaments et des différents équipements médicaux, de manière à couvrir les besoins nationaux exprimés", tout en veillant à "réaliser la complémentarité escomptée entre les secteurs public et privé en la matière", indique un communiqué du ministère.

S'inscrivant dans le cadre d'une série de rencontres consultatives périodiques, cette rencontre a été l'occasion pour le premier responsable du secteur d'"appeler à l'impératif d'assurer la disponibilité des médicaments et des différents équipements médicaux de manière à couvrir les besoins nationaux exprimés par les établissements et structures de santé", ajoute le communiqué. Dans le même contexte, M. Saihi a mis l'accent sur "la nécessité d'oeuvrer à développer et encourager la production locale en veillant à atteindre la complémentarité escomptée entre les secteurs public et privé", précise le communiqué.

M. Saihi a, en outre, affiché son "soutien en faveur des acteurs activant dans le secteur de la Santé, en s'attelant à éliminer les entraves et les obstacles auxquels ils font face". Dans ce cadre, un groupe de travail sera installé, ainsi qu'un espace de consultation entre les différentes parties prenantes pour examiner la question de la disponibilité continue des médicaments", via des réunions périodiques dans le but de "prendre toutes les mesures à même de mettre fin aux pénuries".

M. Saihi a insisté, par la même occasion, sur "la coordination permanente entre l'Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) et la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH)".

Au terme de la rencontre, "le ministre de la Santé a mis l'accent sur la réalisation d'une étude sur les besoins exprimés par le système sanitaire de notre pays et l'impératif de les satisfaire au profit du patient", conclut le communiqué.