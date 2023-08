Une vaste campagne-propreté a été lancée vendredi dans la ville de Tiaret à l’initiative des services de la daïra et de la commune avec la participation de 51 associations locales, a-t-on appris du chef de daïra, Noureddine Lazreg.

La campagne-propreté, qui se poursuivra chaque fin de semaine jusqu’à la prochaine rentrée scolaire, porte sur des opérations d’hygiène touchant 14 quartiers de la ville de Tiaret et les artères principales et secondaires sur 29,7 kilomètres, a indiqué à la presse M.Lazreg.

Elle compte également des actions d'hygiène dans six installations sportives, cinq mosquées et trois cimetières, a-t-il souligné.

Les services communaux contribuent avec des outils et matériels destinés au désherbage et à la collecte des ordures pour appuyer les efforts des entreprises "Tiaret Propreté" et "de gestion des centres d’enfouissement technique".

La campagne a pour objectif de préparer la rentrée sociale, en impliquant la société civile dans les initiatives touchant au quotidien de la population, en plus d’instaurer la culture environnementale chez le citoyen, a indiqué Noureddine Lazreg.

A noter que le wali de Tiaret, Ali Bouguerra, a donné des directives jeudi concernant les préparatifs de cette campagne, insistant sur la coordination entre la Direction de l’environnement et les communes pour généraliser de telles initiatives.