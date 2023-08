Les "Nuits d’été des Bibans" organisées dans le cadre des Journées du patrimoine musical et de la chanson authentique de Bordj Bou Arreridj attirent de nombreuses familles au théâtre de plein air du complexe culturel Aicha-Haddad.

L’artiste constantinois Abbès Righi a été l’auteur d’un tour de chant "époustouflant" (pour reprendre l’expression d’une jeune spectatrice), interprétant avec maîtrise différents genres, comme le "Mahjouz", le "Haouzi" et le "Zejjal". "Nar El Hawa G’dat fi Qalbi", le célèbre "El Boughi" et "Galou Laârab Galou" sont autant de morceaux du terroir du Vieux Rocher que Abbès Righi a interprétés avec brio, soulevant les applaudissements nourris d’un public conquis. Avec sa touche artistique particulière, le chanteur a également entonné des morceaux légers que le public reprenait en chœur au milieu des youyous des femmes, en particulier "Terahwija", "Ma sar Meqias yaâdjeb" et "Ouahed El Ghouziyel".

A la fin du concert, Abbès Righi, exprimant sa joie devant "la réactivité et la participation du public", s’est dit "réjoui de la présence de nombreuses familles et de jeunes", preuve, s elon lui, de la "magie qu’exerce encore la musique authentique qui reste en bonne place dans le cœur des Algériens".

Les "Nuits d’été des Bibans" se poursuivront jusqu’à la fin du mois d’août et donneront lieu à un programme diversifié, comprenant divers genres musicaux.