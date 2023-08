La dixième édition de l’art "Guenaoui" sera organisée à partir de samedi prochain à la maison de la culture "Abi Ras Ennaciri" de Mascara sous le slogan "Diwan, art algérien authentique", a-t-on appris jeudi des organisateurs.

Prendront part à cette manifestation, organisée, à l’initiative de la maison de la culture "Abi Ras Ennaciri" de Mascara, sept troupes à savoir "Aïn Soltane Baba Ali", "Errachidia Rijal Gnaoua", "Sidi Blel" de Mascara, "Noudjoum Ellil" de Sig, "Belaïlia" et "Sidi Blel" de la commune de Mohamamdia et "Choubane Guenaoua" d’Alger. Ces troupes animeront, trois jours durant, des spectacles dans le genre Guenaoui, de même que des chansons Diwan qui font la réputation de la wilaya de Mascara.

Au programme de cet évènement, figurent également des expositions d’habits traditionnels que revêtent les membres des troupes Guenaouies ainsi que des instruments pour cet art, outre une conférence abordant "Ahl Diwan entre le passé et le présent" par un spécialiste de la chanson Guenaoui, selon la même source.

L’organisation de cette manifestation vise à découvrir des voix prometteu ses dans le genre Guenaoui et les chansons du Diwan, en plus du renforcement des efforts visant à conserver ce genre de chansons du patrimoine de la région, selon les organisateurs.

Ces festivités entrent dans le cadre du programme annuel tracé par la maison de la culture "Abi Ras Ennaciri" de Mascara et comprend également de nombreuses manifestations culturelles et artistiques qui concernent plusieurs arts, à l’instar du théâtre, de la chanson et des arts plastiques.