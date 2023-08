Un riche programme a été élaboré par la commune de Mazaghran (Mostaganem) en

collaboration avec le secteur de la culture et des arts de la wilaya pour commémorer

le 465e anniversaire de la célèbre bataille de Mazaghran menée par les Algériens contre l’invasion espagnole du 22 au 26 août 1558, a-t-on appris jeudi des organisateurs.

Plusieurs manifestations culturelles, scientifiques et religieuses sont au programme de cette manifestation de deux jours à laquelle prennent part des universitaires et des chercheurs des universités de Mostaganem, Oran, Tiaret, Mascara et Alger, a-t-on souligné.

Les activités démarreront vendredi soir par une procession de la bataille de Mazaghran devant suivre la route des sommets en collaboration avec la commune de Mazaghran et l’association culturelle de wilaya Emir Abdelkader.

Un hôtel du complexe touristique "Sablettes" abritera, samedi, une conférence encadrée par des conférenciers du Laboratoire d’histoire d’Algérie de l’université d’Oran 1 Ahmed Ben Bella qui animeront des communications sur "le symbolisme spirituel et l'es prit de groupe dans le système des valeurs de libération", "le rôle des tribus locales dans la bataille de Mazaghran" et "la poésie populaire et son rôle dans l’écriture de l’histoire de l’époque".

La conférence abordera, entre autres thèmes, "le rôle des oulémas et des soufis face à l’agression espagnole", "l’autobiographie de cheikh Ibn Hawa Et-Toudjini El Mestaganemi", "la bataille de Mazaghran et son importance dans le conflit naval dans le bassin occidental de la Méditerranée".

La commémoration de cet anniversaire historique sera clôturée samedi soir par une procession traditionnelle à laquelle prendront part des citoyens, des membres et adhérents d’associations locales et de la société civile.

Le défilé prendra le départ du siège de l’APC de Mazagran en direction du mausolée du saint-patron Sidi Belkacem Bouasria et au lieu-dit "Haoudh Eddoum" (Bassin du doum), théâtre du dernier jour de la bataille, pour se recueillir à la mémoire de chouhada.

En outre, le programme prévoit une soirée d’animation consacrée au patrimoine soufi, a-t-on fait savoir.

La célèbre bataille de Mazaghran a eu lieu du 22 au 26 août 1558, selon des sources historiques, suite à l’expédition espagnole menée par le comte Alcodet pour occuper la ville de Mostaganem.

Les populations de la région de Medjaher, de Maghra oua et de Souid, appuyés par les Ottomans avaient réussi dans cette bataille à vaincre les troupes espagnoles qui avaient imposé alors un siège sur la ville de Mostaganem et à la libérer.