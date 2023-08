L'Algérienne Amina Bettiche (35 ans) a abandonné le marathon des championnats du monde d'athlétisme 2023 disputé samedi matin à Budapest. Le marathon féminin qui a vu la participation de 78 athlètes a été remporté par l'Ethiopienne Amane Beriso Shankule en 2 heures 24 min 23 sec, devant sa compatriote Gotytom Gebreslase.

L'Algérienne avait remporté l'édition 2023 du marathon de Castellon, disputée fin février en Espagne, avec un chrono de 2h28'30", devant la Kenyane Kandie Jerop Peninah et l'Ethiopienne Birho Adhena Gidey.

Fin novembre 2022, Bettiche avait remporté le semi-marathon de Deauville (France), avec un chrono d'une heure, onze minutes et trente-huit secondes, avant de s'imposer quelques semaines plus tard dans le Challenge de Cross-country "Bouzi Saâl", devant Malika Benderbal (AS Protection Civile d'Alger) et sa coéquipière à l'Elite Bordj Bou Arréridj, Ghania Rezig.