Le moudjahid membre de l'Armée de libération nationale (ALN), Tahar Erreg, est décédé à l'âge de 85 ans, a-t-on appris mercredi auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants droit.

Né le 14 mai 1938 à Laghouat, le défunt a rejoint les rangs de l'ALN dans la wilaya VI historique, où il a participé à plusieurs batailles, dont celle de Besbassa dans la région de Guaiguaâ à l'est de Djelfa, l'une des plus importantes dans la zone II de la wilaya VI historique.

Après l'indépendance, le défunt moudjahid poursuit son parcours au service du pays dans les rangs de l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'ALN, au sein de laquelle il a gravi les échelons et assumé plusieurs responsabilités avant d'être nommé Commandant du secteur militaire de la wilaya de Ghardaïa jusqu'à sa retraite. En cette douloureuse épreuve, le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, présente à la famille du défunt et à ses compagnons de lutte ses sincères condoléances pour la perte de ce cadre de l'Etat et un de ses hommes dévoués, les assurant de sa profonde compassion.