L'université d'été du Mouvement de la société pour la paix (MSP), placée sous le thème : "Les nouvelles perspectives, Les politiques .. Les orientations .. Les priorités", s'est ouverte jeudi à la wilaya de Boumerdes.

Dans son allocution à l'ouverture des travaux de cet évènement de quatre jours organisé à l'Université de droit et des sciences politiques à Boudouaou, le président du parti, Abdelali Hassani Cherif a insisté sur "l'impératif de renforcer l'économie nationale notamment dans le contexte des mutations que connait le monde actuellement". Evoquant le volet social, le président du MSP a mis en garde contre le danger que représente le trafic de drogues et de psychotropes, un phénomène qui ravage le tissu social et nuit aux jeunes et à la stabilité de la société.

Sur le plan régional et international, le chef du parti a pointé du doigt "l'extension du champ de la normalisation ciblant de nouveaux pays", appelant à "faire face à ce plan sioniste" qui vise à mettre la main sur les richesses de ces pays.