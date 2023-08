La vague de chaleur affectera jusqu'à dimanche trois wilayas de l'est du pays avec des températures caniculaires atteignant localement 44 degrés celcius, indique samedi un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie.

Placée en vigilance "Orange", cette vague de chaleur affectera les wilayas de Skikda, Annaba et El-Tarf avec des températures maximales oscillant entre 39 et 41 degrés, atteignant localement 43/44 degrés, alors que les températures minimales prévues se situeront entre 26 et 30 degrés samedi et dimanche, précise la même source.

Le BMS canicule émis vendredi dernier reste en vigueur, ajoute la même source.