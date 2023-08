La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a inauguré, mardi à Alger, le parc de

loisirs "Fantasia Land" au niveau du Centre algérien de développement du cinéma (CADC) à El-

Achour.

A cette occasion, la ministre a visité les différents espaces et structures de ce nouveau parc culturel

et de loisirs, ouvert au milieu du décor cinématographique ayant abrité le tournage de plusieurs

œuvres télévisuelles et cinématographiques, dont la série "Achour El Acher" et le film "Ibn Badis".

D'après la ministre, "ce projet a été réalisé avec le concours du CADC, sous la tutelle du ministère de

la Culture et des Arts, et en collaboration avec l'agence de communication privée P4 Communication,

qui est chargée de gérer cet espace de loisirs".

S'étendant sur une superficie de près de 16.000 m2, "Fantasia Land" offrira aux familles algériennes

des prestations culturelles et de loisirs entre attractions, projections de films, représentations

théâtrales et expositions dédiées à l'artisanat algérien, a fait savoir Mme Mouloudji.

Dès mercredi, le parc ouvrira ses portes au public tous les jours de la semaine de 15h00 à 1h00 du

matin.

Un programme sera, en outre, élaboré en coordination avec le CADC pour la projection de films

algériens sur l'écran géant installé en plein air en vue d'encourager les familles algérienne à

s'intéresser davantage du 7e art.

Les familles algériennes pourront déambuler dans un décor renvoyant aux palais de l'Algérie d'antan

en traversant les différents espaces du parc séparés par des portes aux noms de villes algériennes.