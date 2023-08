Le président chinois Xi Jinping a annoncé mercredi que les pays des BRICS avaient

décidé de lancer un groupe d'étude sur l'intelligence artificielle (IA) et d'élargir leur coopération dans

ce domaine.

Ils sont également parvenus à un accord sur le développement de cadres de gouvernance de l'IA, afin

de rendre les technologies de l'intelligence artificielle ''plus sûres, fiables, contrôlables et équitables'',

a indiqué M. Xi lors de son discours au 15e sommet des BRICS à Johannesburg.

Les Brics se sont retrouvés à Johannesburg pour le 15e sommet des cinq économies émergentes

(Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), où un des enjeux est la possible expansion du bloc.

Actuellement, les Brics, qui ont, en commun, leur revendication ''d'un équilibre politique et

économique mondial plus inclusif'', pèsent 23% du PIB mondial et représentent 42% de la population

du globe. Une vingtaine de nations a demandé à rejoindre le groupe.