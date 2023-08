Le para-judo algérien (judo pour visuels), Ishak Ould Kouider a remporté la médaille de

bronze aux Jeux mondiaux-2023 de l'IBSA (fédération internationale de sports pour visuels), de

Birmingham en Angleterre, réussissant un grand coup dans l'optique d'une qualification aux jeux

paralympiques de Paris en 2024.

Engagé dans la catégorie des J2 -60kg, Ould Kouider a entamé la compétition avec un succès face à

l'Ukrainien Davyd Khorava (8e de finale), avant de perdre, devant Kemran Nurillaev (Ouzbékistan),

vainqueur du tournoi face au Géorgien Nukri Migrijanashvili.

La performance du para-judoka algérien a été obtenue, lors des repêchages où il a réussi trois

combats face à de solides concurrents: Roland Hawthorne (USA), Gavilan Lorenzo (Espagne) et

Sherzod Namozov (Ouzbékistan) pour monter sur la 3e marche du podium.

"Le résultat d'Ishak Ould Kouider est révélateur de beaucoup de potentialité et de progression chez

cet athlète. Cela dénote aussi qu'avec une bonne prise en charge à tout point de vue, lui et d'autres

d'ailleurs athlètes, peuvent faire valoir beaucoup de satisfaction au para-judo algérien, si les moyens

de préparation suivent, notamment la participation à des tournois internationaux", a expliqué

l'entraineur national, Nadir Belarbi.

En outre, cette médaille devra ajouter de précieux points à Ould Kouider au classement mondial de

qualification aux Jeux paralympiques, surtout qu'il a battu à Birmingham, le second au classement

mondial (Davyd Khorava), l'Espagnol (Gavilan/3e mondial) et Sherzod (5e mondial).

En plus, le leader au classement mondial, avant les jeux de Birmingham, le Brésilien Da Sila Thiego

s'est contenté d'une 9e place, de même que le Coréen Lee Min Jae (4e mondial, mais seulement 9e

aux JM-2023).

Tant de facteurs qui peuvent faire valoir à Ould Kouider encore des points et beaucoup de

satisfaction. Idem pour son coéquipier, Abderrahmane Chetouane (J1 +90kg), qui a terminé son

concours en 7e position.

Chetouane a bien débuté face au Grec Parachristos au 1er tour. Mais, en quart de finale, il perd par

Ippon contre Ilham Zakiyev (Azerbaïdjan) qui a pris la médaille d'argent, derrière le Brésilien Wilians

Araûjo, et devant le Truc Onur Tastan et le Moldave Ion Basoc.

Repêché par la suite, Chetouane a gagné d'entrée face au Hollandais Knegt D., avant de laisser passer

sa chance de médaille de bronze face au Français Grandy.J., un athlète que l'Algérien avait, à

plusieurs occasions, rencontré et toujours battu.

Interrogé sur le bilan de la participation algérienne avec seulement deux para-judokas aux Jeux

mondiaux de Birmingham, l'entraineur national, s'est " franchement satisfait dans l'ensemble". "Par

apport à la préparation dont ont bénéficié les athlètes, le ne m'attendais pas à revenir avec une

médaille de bronze et une 7e place, face à des adversaires que nos deux capés connaissent bien, qui

viennent de sortir d'une bonne compétition continentale et surtout qui ont énormément progressé",

a-t-il dit.

Et d'ajouter: " le manque de préparation (stages insuffisants) et leur absence aux tournois, s'est fait

sentir chez nos athlètes qui n'ont pas démérité. Mais, mon autre satisfaction est que nos judokas

reviennent sans blessures. Ceci est important pour le reste du chemin qui va les conduire aux

paralympiques, avec une meilleure prise en charge et une présence permanente aux Grand Prix de

l'IBSA".

En l'absence d'un championnat africain, à l'instar des autres continents, les athlètes algériens de

para-judo doivent se contenter des différents Grands Prix inscrits au programme de l'IBSA, pour

pouvoir engranger un maximum de points, s'aguerrir d'avantage et surtout assurer une présence aux

prochains jeux paralympiques-2024.

Quatre autres Grand Prix (Bakou: deux rendez-vous), Allemagne et Japon, devraient être au menu

des para-judokas algériens et qu'ils ne doivent aucunement rater, au risque de voir leur chance de

qualification s'amenuiser.

Les qualifications paralympiques ont commencé le 1er septembre 2022 (deux ans avant les Jeux

paralympiques de Paris 2024) et dureront jusqu'au 24 juin prochain. Plus de 450 d'athlètes classés au

niveau mondial se battent pour les 148 places paralympiques. Néanmoins, la participation féminine

est à la traîne, malgré les progrès réussis dans ce domaine.