La Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) a signé, mercredi, en marge de la

15e session du Sommet des Brics à Johannesburg, un mémorandum d'entente avec son homologue

sud-africaine pour la création d'un Conseil d'affaires conjoint, indique la CACI dans un communiqué.

Le mémorandum a été signé par le président de la CACI, M. Kamel Hamenni, et le président de la

Chambre de commerce sud-africaine, en présence du ministre des Finances, M. Laaziz Faid, et de la

Cheffe de cabinet du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, Mme Souhila

Abellache.

Pour M. Hamenni, ce conseil servira de "locomotive qui accroîtra le volume des échanges

commerciaux entre l'Algérie et l'Afrique du Sud", de même qu'il permettra de "renforcer l'intégration

africaine, notamment après l'adhésion de l'Algérie à la Zone de libre-échange continentale africaine".

Cette démarche permettra aussi aux opérateurs économiques des deux pays d'"examiner les

opportunités de partenariat, de coopération et d'investissement", a dit le président de la CACI,

estimant que "toutes les conditions sont réunies pour des échanges commerciaux et économiques

mutuellement bénéfiques".

Il a également été convenu, lors de cette rencontre, d'organiser une visite de travail au profit des

opérateurs économiques sud-africains à l'occasion de la 31e édition de la Foire de la production

algérienne, prévue en décembre prochain, conclut le communiqué.