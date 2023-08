La jeune star du rap algérien, Flenn, a enflammé le théâtre de verdure du Casif à Alger, à la

faveur d'un show exceptionnel très attendu par des fans qui ont fait le déplacement en grand

nombre mercredi soir.

Se produisant dans le cadre du 6e Festival international L'été en musique, Flenn aura été à la hauteur

des attentes du nombreux jeune public qui a fait le déplacement et attendu son apparition sur scène

jusqu'à une heure tardive.

Le public qui a poussé le théâtre du Casif bien au-delà de sa capacité d'accueil habituelle, à réservé

au rappeur un accueil triomphale et a repris avec lui chacun de ses titres déjà connus par cœur.

"Mchat Lyam" qui avait connu un franc succès, "Fast Life", "Calme" ou encore "Bondia", autant de

titres qui parlent aux très nombreux fans du rappeur qui se distingue par une recherche de mélodies

et d'arrangements originaux et variés.

Ayant également signé les bandes originales de quelques productions télévisuelles à succès, le live de

"Lyam" et "Chayef Ch'hal" aura été un moment de communion exceptionnel entre l'artiste et son

public.

En ouverture de cette deuxième soirée du festival, le public a également découvert avec beaucoup

de plaisir le dernier spectacle, tout en puissance, et à consonance pop-jazz de Samira Brahmia.

Puisé dans la musique algérienne, enrobé de jazz et de World music, soutenu par de brillants

musiciens, le nouveau spectacle de la célèbre auteure de "Fabuleux destin", est lui aussi ancré dans

le raï avec des pièces comme "Manich Menna" et "Koubou".

Cette soirée de "L'été en musique" à également fait escale dans l'univers du diwan en y posant

guitares, batteries, claviers et basses pour une prestation du groupe "Bania", mené par Hafid Bidari.

Cette troupe également accompagnée de Youcef Boukella et Khlif Miziallaoua, à proposé au public

du Casif du diwan et des fusions avec le reggae, le rock et la pop avec différents arrangements.

Dans ce même esprit de fusion, le groupe explore également les musiques de la région du Touat-

Gourara avec une recherche d'harmonie et d'ouverture musicale.

Inauguré mardi, le 6e Festival international L'été en musique se poursuit jusqu’au 30 août au Théâtre

de verdure du Casif avec encore au programme le groupe raï El Besta, Takfarinas, ou encore des

hommages à des figures du raï comme les frères Zergui et Cheikha Rimiti, rendus par le chanteur

Djamel Reffas et le collectif "Les héritières".

Des troupes comme "The Roomors" d'Italie, le guitariste sénégalais Magou Samb, la brésilienne

Simone Moreno ou encore le tunisien Farid Extranjero, sont aussi au programme de cette

manifestation organisée par l'Office national de la culture et de l'information (Onci).