Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed

Attaf, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, est arrivé mercredi soir à

Abuja (Nigeria), où il a effectué des concertations avec son homologue nigérian, M. Yusuf Tuggar,

indique un communiqué du ministère.

"Dans le cadre de sa tournée, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à

l'étranger, M. Ahmed Attaf, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, est

arrivé ce soir à Abuja, capitale de la République fédérale du Nigeria, où il a effectué de longues

concertations avec son homologue nigérian, M. Yusuf Tuggar", lit-on dans le communiqué.

Les entretiens entre les deux parties ont porté, selon la même source, sur "les développements de la

crise en République du Niger et les perspectives de renforcement des efforts visant à cristalliser une

solution pacifique de nature à garantir le retour à l'ordre constitutionnel et à éviter au pays les

risques imprévisibles d'une intervention militaire".

Dans ce contexte, "les deux parties ont échangé des informations et des analyses sur les efforts

diplomatiques déployés par les deux pays pour contribuer à mettre fin à cette crise dans leur

voisinage commun, saluant, à ce propos, les initiatives prises par le président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, et son homologue nigérian, M. Bola Ahmed Tinubu, en sa qualité de

président en exercice de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)",

note le communiqué.

Les deux ministres "sont convenus de poursuivre et de renforcer la coordination entre les deux pays

les prochains jours, afin d'exploiter toutes les opportunités disponibles en faveur de la solution

politique et n'en manquer aucune pour assurer le rétablissement de la sécurité et de lastabilité au

Niger de manière durable", conclut la même source.