"Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Secrétaire général du

ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Lounès Magramane

effectue à partir d'aujourd'hui 24 août 2023, une visite en République du Niger, pays frère", lit-on

dans le communiqué.

Cette visite, précise la même source, "intervient dans le cadre des efforts inlassables et continus

déployés par l'Algérie pour contribuer à une solution pacifique à la crise au Niger, évitant à ce pays

voisin et frère et à toute la région un accroissement des risques".

Le SG du ministère aura dans le cadre de cette visite "une série de rencontres avec des personnalités

et de hauts responsables de la République du Niger", conclut le communiqué.