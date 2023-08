Le milieu international algérien de la Sampdoria de Gêne (Serie B italienne de football) Mehdi Léris, a paraphé un contrat de trois saisons avec Stoke City, a annoncé le club pensionnaire de la Championship anglaise (Div.2) mardi dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

"Léris rejoint les Potters pour un contrat de trois ans.

L’international algérien s'ajoute aux options offensives de l'équipe. Stoke City a finalisé la signature de l'attaquant Mehdi Léris pour un montant non divulgué, sous réserve d'une autorisation internationale", a précisé le club. Léris (25 ans) avait rejoint la Sampdoria en 2019 en provenance de l’autre club italien Chievo Vérone.

Il est devenu l'un des joueurs cadres du club, relégué en Serie B au terme de la saison 2022-2023.

"Tout au long de la fenêtre des transferts, nous avons ciblé la variété de nos attaquants pour donner à l'entraîneur Alex Neil et à son équipe l'opportunité de jouer de différentes manières pour les divers défis que présente le championnat.

Mehdi complétera nos options offensives et il possède un solide pedigree, ayant joué réguli èrement en Serie A et représenté l'Algérie au niveau international", a déclaré le directeur technique Ricky Martin.

De son côté, le natif de Mont-de-Marsan (France), qui portera le N.27, s'est montré emballé par le projet sportif de Stoke City : "Quand j'ai parlé au club, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un projet passionnant et d'une nouvelle ère pour l'équipe, à laquelle je suis heureux de faire partie.

Je voulais me tester en Angleterre parce que mon rêve est de jouer en Premier League." Et d'ajouter : "Je suis polyvalent et je jouerai partout où l'entraîneur me l'exigera.

J'ai adoré l'ambiance samedi et j'ai hâte de jouer devant les fans.

C'est une nouvelle équipe, mais avoir remporté trois des quatre premiers matches est vraiment encourageant, donc je suis impatient de commencer." Au terme de la 3e journée de Championship, Stoke City pointe à la 8e place au classement avec 6 unités.

Léris, formé au Stade Montois (France), a signé ses grands débuts avec l’équipe nationale, à l’occasion des deux matchs amicaux disputés respectivement les 16 et 19 novembre 2022 face au Mali à Oran (1-1) et la Suède à Malmo (2-0).