Le trafic à l'aéroport de Dubaï a augmenté de 50% au premier semestre de l'année en cours 2023, dépassant les niveaux d'avant la pandémie de Covid-19, a annoncé mardi l'exploitant de cet aéroport des Emirats arabes unis.

L'aéroport international du riche émirat du Golfe est l'un des plus importants au monde en termes de passagers, accueillant touristes, milieux d'affaires et voyageurs en transit. De janvier à juin, il a accueilli 41,6 millions de voyageurs, contre 27,9 millions sur la même période de l'année dernière.

Le trafic au premier semestre a dépassé le niveau d'avant la pandémie, s'est félicité le PDG des aéroports de Dubaï, Paul Griffiths. Les autorités ont revu leurs prévisions à la hausse pour l'ensemble de l'année à 85 millions de passagers, contre un peu plus de 66 millions en 2022, et 86 millions en 2019.

"Dubaï Airports est optimiste quant aux niveaux de la demande et s'attend à des nombres records durant la saison hivernale", a déclaré la société dans un communiqué. L'aéroport de Dubaï a fermé ses portes au plus fort de la pandémie, de mars à juillet 2020, mais il a ét é l'un des premiers à rouvrir. Il a accueilli 25,9 millions de passagers en 2020 et 29,1 millions l'année suivante.