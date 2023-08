Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a reçu, mardi au Palais du Gouvernement, l'ambassadeur de la République libanaise en Algérie, M. Mohamed Hassan, indique un communiqué des Services du Premier ministre.

Les entretiens ont constitué "l'occasion d'évoquer l'état et les perspectives des relations bilatérales et d'affirmer la volonté commune des deux parties de les renforcer, notamment à travers la diversification des domaines de partenariat entre les deux pays et la redynamisation des mécanismes de coopération bilatérale", lit-on dans le communiqué.