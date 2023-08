L’école Abderrahmane Dissi de Mostaganem a décroché le premier prix de la meilleure représentation théâtrale complète du Festival national du théâtre scolaire dans sa 26e édition clôturée mardi à Mostaganem.

Les prix de cette manifestation culturelle tenue à Mostaganem du 19 au 22 août courant ont été annoncés lors de la cérémonie de clôture organisée à la salle "Rima" de la maison de la culture Ould Abderrahmane Kaki en présence des troupes participantes venues de 13 wilayas.

Le deuxième prix de la meilleure représentation complète a été remportée par le CEM Briki Brahim de la wilaya de M’sila, alors que le troisième prix a été décerné au lycée Boulenouar Mohamed de la wilaya de Biskra et le prix du jury a été attribué à l’école Chaâlal Terga Ouzemmour de la wilaya de Béjaia.

Un prix de la meilleure représentation a été créée et décerné au lycée Bakadir Mohamed de la wilaya d’In Salah qui a présenté une œuvre en pantomime.

Le prix de la meilleure représentation masculine a été attribué à l'élève Oussama Fawzi du CEM Mohamed Kati (wilaya de Tissemsilt) et celui de la meilleure représentation féminine est revenue à l'élève Allam-Alae Zineb du lycée Bouhenna Messaoud (wilaya de Mila).

L'élève Daif Hawa de l'école Amrani Cheikh (wilaya de Nâama) a remporté le prix de l’acteur prometteur.

Le lycée Laid Bensahraoui de la wilaya de Touggourt a été couronné du prix de la meilleure exposition lors de cette édition.

Le jury a recommandé, entre autres, l'organisation de journées de formation et d’ateliers ouverts dans le cadre du festival sous la supervision de spécialistes et d'experts dans le domaine théâtral, afin que cet événement culturel, vieux de plus d'un quart de siècle, devienne une école de formation d’excellence.

Le président du jury, Benkassad Ali-Slimane, a indiqué que l’ouverture de l’élève talentueux sur de nouveaux horizons en écriture théâtrale et le choix de sujets proches du monde de l’enfant peuvent contribuer au développement du théâtre scolaire.

M. Benkassad a appelé à accorder davantage d’intérêt aux talents artistiques jeunes et à l’échange d’expérience avec les professionnels du théâtre.

Ce Festival annuel est organisé par la Direction de l’éducation de la wilaya de Mostaganem pour l’éclosion de talents dans le domaine du théâtre, la promotion de l’esprit artistique créatif et l’investissement en 4e art, ont souligné les org anisateurs.