Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a mis l'accent lundi depuis la wilaya de Touggourt sur la nécessité d’investir dans les potentialités agricoles, notamment dans les régions du sud du pays, pour atteindre l’autosuffisance alimentaire.

"Il convient d’investir dans les atouts agricoles que recèle le Sud du pays, pour la réalisation de l’autosuffisance alimentaire et relever les défis conjoncturels et d’avenir" a souligné le ministre à l'issue de sa visite de travail dans cette wilaya, affirmant que ce défi est justement la mission à laquelle s'attelle son département ministériel.

"La wilaya de Touggourt recèle d’importantes potentialités agricoles lui permettant de jouer un premier rôle en termes de rentabilité agricole qualitative", a indiqué le ministre ajoutant qu’ "il appartient de déployer davantage d’efforts pour promouvoir les opportunités d’investissement dans ce secteur et de diversifier la production agricole, notamment dans les filières stratégiques".

Il a, à ce titre, indiqué que "la stratégie du secteur de l’agriculture se focalise sur l’encouragement et le développement des produits stratégiques, comme les céréales, les fourrages, la betterave sucrière, le tournesol, avant de mettre l’accent sur "la nécessité d’étendre les superficies phœnicicoles dans la région en vue de promouvoir la production dattière et, par conséquent, les opportunités d’exportation de ce produit stratégique".

Après avoir suivi un exposé succinct sur la situation du secteur de l’agriculture dans cette région, M. Henni a exhorté les responsables et agriculteurs de redoubler d’efforts pour promouvoir et diversifier la production.

L’on relève, dans ce cadre, que la wilaya de Touggourt a réalisé, au titre de la dernière saison agricole, une production de dattes de plus d’un (1) million de quintaux (QX), toutes variétés confondues, d’une autre de plus de 4.602 QX d’olives et d’une récolte céréalière de 238,4 QX.

Le ministre qui s’est rendu dans la commune de Blidet Amor, périphérie de Touggourt, où il a inspecté une exploitation agricole, a insisté sur la nécessité d’accompagner tous les projets prometteurs et investissements sérieux et de prendre en charge les préoccupations des promoteurs agricoles, notamment celles afférentes à l’électrification agricole et à la mobilisation des eaux d’irrigation.

Le ministre a entamé sa tournée de travail dans la région par l’inspection d’une laiterie dans la commune de Zaouïa El-Abidia, fruit d’un investissement privé, d’une production de plus de 40.000 litres par heure (L/H), selon sa fiche technique.

Occupant une superficie d’un hectare (ha), cette entité économique assure l’approvisionnement en lait de toutes les communes de la wilaya, a-t-on expliqué à la délégation ministérielle.

La délégation ministérielle s’est ensuite rendue dans la daïra d’El-Hedjira où elle a inspecté le projet d’un périmètre agricole "Gueddachi", s'étendant sur une superficie de 8.945 ha, fruit d'un investissement agricole du groupe Sonatrach et l'entreprise Cosider.

Ce périmètre donnera lieu à la création, à moyen terme, d’un pôle agricole stratégique, a-t-on signalé. Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a achevé sa visite dans la région par l’inspection d’une ferme d’élevage des vaches laitières implantée dans la commune de Témacine.