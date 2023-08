Les Algériens Hamza Amari et Abdelkrim Ferkous sont entrés en 25e position lors de la troisième étape du Tour de l'Avenir, disputée mardi après-midi, sur une distance de 26,5 kilomètres, entre Vatan et Issoudun, un contre-la-montre par équipes. Engagés sous les couleurs du Centre Mondial de la Fédération internationale de Cyclisme (UCI), les deux coureurs algériens ont bouclé la distance en 31'05". La course a été remportée par la sélection du Danemark, en 28'13", devant la France, 2e en 28'26", alors que la Belgique a pris la 3e place en 28'44".

Au total, 27 équipes ont pris part à cette course, disputée sur une distance de 26,5 kilomètres, avec plus de 145 mètres de dénivelé. Des deux représentants algériens dans cette 59e édition du Tour de l'Avenir, c'est Hamza Amari qui a le plus brillé jusqu'ici, terminant 22e lors de la première étape, puis 14e lors de la deuxième.

Le Tour de l'Avenir est une prestigieuse compétition internationale, ouverte uniquement aux Espoirs de moins de 23 ans. Cette 59e édition se déroule en huit étapes, entre le 20 et le 27 août courant, sur une distance globale de 2687 kilomètres. La 4e étape sera longue de 150 kilomètres et elle se déroulera le mercredi 23 août, sur un circuit accidenté entre Aigurande et Evaux-les-Bains, avec environ 2070 mètres de dénivelé.

La 5e étape est prévue le jeudi 24 août, sur une distance de 138 kilomètres, entre La Tour-De-Salvagny et le Lac d'Aiguebelette. Elle aussi se déroulera sur un circuit accidenté, avec environ 1300 mètres de dénivelé.

La 6e étape aura lieu le vendredi 24 août en montagne. Les coureurs seront appelés à parcourir 69 kilomètres entre Méribel et le Col de la Loze (+2 391 mètres de dénivelé).

La 7e étape (A) aura lieu le samedi 25 août, sur une distance de 11 kilomètres, entre Montricher-Albanne et Les Karellis. Elle consistera en un Contre-La-Montre Individuel, prévu avec plus de 885 mètres de dénivelé.

Pour ce qui est de la 7e étape (B), elle se déroulera également le samedi 25 août, et les coureurs seront appelés à parcourir 70 kilomètres en montagne, entre Les Karellis et Val-Cenis Col du Mont Cenis. Là encore, il y aura plus de 2084 mètres de dénivelé selon les organisateurs. Enfin, la 8e et dernière étape aura lieu le dimanche 27 août, entre Val-Cenis et Sainte Foy Tarentaise. Les coureurs engagés seront appelés à parcourir 100 kilomètres en montagne, avec 2687 mètres de dénivelé.