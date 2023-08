La sélection algérienne (messieurs/dames) de canoë kayak sera engagée avec sept athlètes aux Mondiaux 2023 de ces spécialités, prévus du 23 au 27 août à Duisburg, en Allemagne, a appris l'APS mardi auprès de la Fédération (FASACK).

La sélection nationale se compose de quatre kayakistes et deux céistes, alors que le septième représentant algérien, Brahim Guendouzi, sera engagé en para canoë, sous la direction de l'entraîneur Malek Azzaoun, a-t-on encore précisé de même source.

Les kayakistes sont Ayoub Haïdra et Riyad Bentouati chez les messieurs, ainsi qu'Arabi Anfel et Aya Ferfad chez les dames, alors qu'en canoë, l'Algérie sera représentée par deux messieurs seulement, à savoir : Sid Ali Belaïdi et Mohamed Ali Merzougui.

La sélection nationale s'est rendue en Hongrie début août courant, pour effectuer un stage bloqué d'une dizaine de jours, avec l'objectif d'apporter les derniers réglages à sa préparation.