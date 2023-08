Le Croissant Rouge algérien (CRA), a signé une convention avec la Direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion dans le but de promouvoir et renforcer la coordination en matière de réinsertion sociale des détenus, a indiqué dimanche un communiqué du CRA. Cette convention vise également, selon la même source, à "accompagner les détenus libérés ainsi que les catégories vulnérables parmi les personnes aux besoins spécifiques, les personnes âgées et les femmes".

Dans le cadre de cette convention, "des détenus ont été embauchés pour coudre 15000 tabliers au profit des familles nécessiteuses, une opération coïncidant avec la rentrée sociale 2023/2024", conclut le communiqué.