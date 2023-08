Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a tracé un riche programme d'animation et de divertissement adapté à la saison estivale au profit des pensionnaires des centres pour personnes âgées à travers toutes les wilayas du pays, a indiqué, jeudi à Alger, une responsable au ministère.

Lors d'une visite à la Maison des personnes âgées de Dely Ibrahim (Alger), la Directrice de la protection et de la promotion de la Famille au ministère de la Solidarité nationale, Dr Soumia Oulmane a indiqué à l'APS que "toutes les maisons des personnes âgées au niveau du territoire national ont mis en place des programmes d'animation et de divertissement tout au long de l'année, en veillant à les adapter à la saison estivale marquée par des périodes de forte chaleur pour éviter l'exposition des pensionnaires aux risques de la canicule". Les personnes âgées, a-t-elle expliqué, sont plus sensibles aux températures élevées en raison des maladies chroniques dont elles souffrent comme l'hypertension artérielle (HTA), et la prise de médicaments à risques en période de canicule.

Elle a précisé que plusieurs activités extérieures sont ainsi annulées laissant place aux ateliers de cuisine, travaux manuels, alphabétisation, lecture et mémorisation du Saint Coran. Ryma Lezreg, la directrice de la Maison des personnes âgées de Dely Ibrahim qui compte 54 pensionnaires (femmes), a affirmé que les résidentes font différentes activités de divertissement au cours de la semaine, et ce sous la supervision et l'encadrement de spécialistes.

L'objectif de ces programmes, a-t-elle souligné, est d'assurer un divertissement pour les pensionnaires et de créer une ambiance familiale.