Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a présidé, lundi à Alger, les travaux d'une conférence sur "Les efforts de l'imam en matière de guidance

et de fatwa durant la glorieuse Guerre de libération" lors de laquelle l'accent a été mis sur le rôle de l'imam dans la conscientisation de la société, en vue de protéger la patrie et protéger son identité et son unité.

Intervenant à l'ouverture des travaux de cette conférence, organisée à l'occasion de la Journée nationale du Moudjahid commémorative du double anniversaire de l'Offensive du Nord-Constantinois (1955) et du Congrès de la Soummam (1956), M.

Belmehdi a mis en avant "la contribution de l'imam dans la conscientisation de la société en vue de protéger la patrie et préserver son identité dans le cadre du référent religieux prônant le juste milieu".

"Le discours religieux a de tout temps eu pour objectif de protéger l'Algérie", a affirmé M. Belmehdi qui a souligné toute l'importance de ce discours pour le pays en cette conjoncture "au vu des enjeux auxquels il fait face du fait de sa position constante en faveur des peuples colonisés", citant, à titre d'exemple, son soutien à la juste cause palestinienne.

Dans ce cadre, il a également rappelé le rôle de l'imam durant les résistances populaires et lors de la glorieuse Guerre de libération, à l'instar de l'Emir Abdelkader, de l'imam Abdelhamid Ben Badis et du Cheikh Tahar Aït Aldjet, ainsi que d'autres noms ayant laissé leur empreinte à travers une contribution considérable dans la préservation de l'identité nationale de toute tentative visant son effacement par la colonisation française. Lors de cette conférence, tenue à Dar El Coran "Cheikh Ahmed-Sahnoun", l'accent a été mis sur le parcours du Cheikh Tahar Aït Aldjet, un modèle de l'imam qui a contribué à la sensibilisation de la population en vue du recouvrement de la souveraineté nationale.