Trois suspects ont été arrêtés par les éléments de la brigade économique et financière relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, dans une affaire de falsification de documents administratifs et de voyage, rapporte mardi un communiqué rendu public par cette institution sécuritaire.

Les suspects, arrêtés en coordination avec les services de la sûreté de daïra des Ouadhia (Sud de Tizi-Ouzou), sont tous originaires de la wilaya et âgés entre 24 et 35 ans, selon la même source.

Cette opération a permis la saisie d’appareils et matériels utilisés dans la contrefaçon, dont trois ordinateurs, deux imprimantes, un scanner et des supports électroniques, outre des dossiers et des documents administratifs falsifiés, est-il ajouté dans le même communiqué.

Les trois suspects ont été déférés devant le procureur de la République près le tribunal de Draa El Mizan, sous le chef d’inculpation de "falsification de documents officiels, et de papiers administratifs, bancaires et de voyage".