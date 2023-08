L'USM Alger s'est imposée devant son homologue tunisienne le Club Athlétique bizertain sur le score de 5 à 0 (mi-temps : 3-0), lundi dans la ville de Tabarka dans le cadre de la préparation du club algérois en prévision de la saison 2023-2024 de la Ligue 1 professionnelle de football Mobilis.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Fetouhi (10e et 37e), Benzaza (17e), Ait Al Hadj (56e) et Meghili (90e+3).

"Nous avons incorporé deux équipes différentes juste pour créer cette cohésion entre les anciens joueurs et ceux qui viennent d'intégrer le club durant le mercato estival.

Nous sommes très satisfaits du rendement des joueurs qui ont répondu présent, notamment après ces cinq jours de préparation où la charge de travail était très importante avec des entraînements biquotidiens.", a déclaré Hadj Adlène, entraîneur-adjoint de l'USMA.

L'entraîneur-adjoint a tenu à saluer à l'occasion "le comportement exemplaire de tous les joueurs, notamment les anciens et cadres de l'équipe qui ont mis les nouvelles recrues dans de très bonnes conditions, ce qui confirme les bonnes traditions qui o nt toujours régnées à l'USMA".

Le détenteur de la Coupe de la Confédération africaine a connu durant cette période des transferts, la venue de pas mois de douze joueurs dont le dernier est le gardien de but du RC Arbaâ (Ligue 2) Abdelmoumen Sifour qui a signé pour deux saisons.

Il devient la douzième recrue estivale de l'USMA et probablement la dernière, après le gardien Kamel Soufi (MC Oran), Nabil Lamara (Club Africain/ Tunisie), Juba Chirani (Olympique Akbou), Nour El-Islam Fettouhi (ASO Chlef), le Malien Sekou Kounate (Stade malien), Omar Embarek (MC El-Bayadh), Mohamed Amine Bouziane (US Monastir/ Tunisie), Hocine Dehiri (Prêt/ Paradou AC), Oussama Berkat (NA Husseïn-Dey), Kheireddine Toual (CR Belouizdad), et l'autre malien Abdoulaye Kanou.

Côté départs, les internationaux Haïtham Loucif (défenseur) et l'attaquant Aymen Mahious, ont décidé d'aller monnayer leur talent en Europe en optant pour le club suisse Yverdon-Sport FC (Div.1), alors que le milieu offensif Abderrahmane Meziane a rejoint le quadruple champion d'Algérie le CR Belouizdad. Dans le souci de préserver l'ossature, le club phare de Soustara a prolongé les contrats de plusieurs tauliers, à l'image du capitaine Zinédine Belaïd, qui n'a pas trouvé un accord avec K Saint-Trond VV (Div.1 belge), du gardien de but Oussama Benb ot, des défenseurs Adam Alilet et Saâdi Redouani, ainsi que des trois milieux de terrain, Khaled Bousseliou, Islam Merili, et Brahim Benzaza.

Les Algérois entameront la nouvelle saison en disputant la Supercoupe d'Afrique face aux Egyptiens d'Al-Ahly SC.

Le match devrait se jouer le vendredi 15 septembre en Arabie saoudite.