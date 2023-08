Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a assisté, lundi, à la levée du corps du défunt Général Harrat Rachid, au niveau de l'Hôpital Central de l'Armée, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a assisté aujourd'hui, lundi 21 août 2023, à la levée du corps et à la récitation de la Fatiha sur l'âme du défunt Général Harrat Rachid, au niveau de l'Hôpital Central de l'Armée Mohamed Seghir Nekkache et ce, en présence du Général d'Armée Commandant de la Garde Républicaine, du Secrétaire Général du ministère de la Défense nationale, des Commandants de Forces, du Commandant de la Gendarmerie nationale, du Commandant de la 1ère Région militaire, des Chefs de Départements, des Directeurs et Chefs de Services Centraux du ministère de la Défense nationale et de l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, ainsi que des cadres et personnels de l’Hôpital Central de l'Armée, les membres de la famille du défunt et ses proches", précise la même source.

"En cette douloureuse circonstance, Monsieur le Général d’Armée a réitéré, en son nom personnel et au nom de l'ensemble des cadres et des personnels de l'Armée nationale populaire, ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du défunt, avant de rappeler son honorable parcours professionnel, priant Allah Le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et de prêter force et patience à sa famille.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons ", conclut le communiqué.