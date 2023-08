La wilaya de Khenchela accueillera, du 26 au 29 août prochains, la onzième édition du festival local de la musique et de la chanson Chaouie, a-t-on appris, dimanche, auprès du commissaire du festival, Mohamed Alouani.

Ce responsable a précisé, dans une déclaration à l’APS, que cette 11ème édition, placée sous le slogan "la chanson chaouie, un message des ancêtres", verra la participation de 16 artistes, ainsi que 8 groupes et associations spécialisés dans ce genre artistique authentique. M. Alouani a ajouté que cet événement donnera également lieu à un concours qui réunira quelque 25 jeunes artistes des wilayas de Khenchela, Batna, Oum El Bouaghi, Tébessa, Biskra et Souk Ahras, qui se disputeront des prix dans la chanson folklorique et moderne du genre chaoui.

La cérémonie d’ouverture de la cette édition du festival local de la musique et de la chanson chaouie, qui sera organisée le 26 août à la Maison de la culture Ali-Souaihi de Khenchela, sera marquée, pour la première fois, par la présentation d’un spectacle chorégraphique mettant en lumière l’histoire de la c hanson chaoui, œuvre d’un important groupe de comédiens locaux dirigé par le doyen de la chanson chaouie, Abdelhamid Bouzaher.

Cette 11ème édition se distinguera également par la programmation de 4 concerts au complexe sportif du Chahid Ali-Nemer, mettant en vedette des artistes connus aux niveaux local et national, en plus d’invités d’honneur tels que Nasreddine Horra, pour la chanson moderne, et Djemaï Hoggas et Abdelhamid Bouzaher pour la chanson du terroir chaoui.

Un forum scientifique intitulé "la chanson chaouie, du folklorique au moderne" sera également organisé en parallèle aux activités du festival, en présence de professeurs et de chercheurs universitaires, versés dans l’étude de cette musique ancestrale, a encore indiqué le commissaire du festival, ajoutant que des ateliers pour jeunes artistes seront animés dans la salle de conférences de la bibliothèque de Khenchela.

M. Alouani a souligné, en conclusion, qu’une exposition d’instruments de musique anciens est au programme dans le hall de la Maison de la culture Ali-Souaihi, en plus des documents et de photos d’archives mettant en lumière l’histoire de la chanson chaouie.