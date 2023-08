La 7e édition des Journées de la chanson bédouine et de la poésie populaire dont le coup d'envoi a été donné dans la soirée de dimanche à Blida, a attiré une foule nombreuse d’amateurs de cet art populaire. Organisée par la Direction de la culture et des arts de Blida, au jardin "Patrice Lumumba" du centre ville du chef lieu de wilaya, cette manifestation culturelle, de trois jours, a été inaugurée par un spectacle de troupes de fantasia, très apprécié par le public local, a indiqué le président de l'Association culturelle bédouine pour l'art et le patrimoine authentique "El Khiala", Abdelkader Hadjadj.

Le responsable a souligné l’engouement croissant du public pour ce patrimoine populaire, ces trois dernières années, durant lesquelles il a acquis une "grande popularité". Il a expliqué cet engouement par la multiplication de ce type de manifestations à travers le pays, en vue de la relance de ce patrimoine authentique. M. Hadjadj a aussi exprimé son souhait de voir la présente édition connaitre le même succès, notamment au regard du site choisi pour l’abriter, qui est "très approprié pour ce type d’événements culturels", selon lui.

Le directeur par intérim de la culture de Blida, Mourad Messika, a, pour sa part, exprimé son souhait de voir ces Journées se transformer au rang de Festival, aux fins, a-t-il dit, d’"en augmenter sa durée, d'une part, et d’autre part, offrir plus de latitude à l’émergence de jeunes talents dans cet art ". Inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée nationale du Moudjahid (20 août), l'évènement est marqué par la participation d’une pléiade d’artistes, entre chanteurs et poètes du style bédouin, issus de plusieurs wilayas, dont Relizane, Saida, Ain Defla, Tiaret, Tissemsilt, Alger et Blida.

Au programme de la 2e journée de cette manifestation, qui débutera à 21H00, des représentations folkloriques du Arch "Beni Maisra" et une soirée de chant bédouin avec les artistes Cheikh El-Hattab de Saida et Cheikh Lazaâr Abderrezak d’Alger, en plus d’un récital de poèmes de la poétesse Ibtissam Saâdou.

Cet événement culturel a pour objectif principal de relancer et valoriser la chanson bédouine et la poésie populaire, en tant que patrimoine culturel nécessitant sa préservation, selon la direction de la culture et des arts de Blida.