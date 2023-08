Une équipe d’experts arrivera dans les prochains jours à Batna pour s’enquérir de l’état du mausolée royal numide Imedghassen qui se trouve dans la commune de Boumia, apprend-on lundi auprès de la direction de la culture et des arts.

Cette opération est programmée par le ministère de la Culture et des Arts, a indiqué à l’APS le chef du service du patrimoine culturel de cette direction, Abderrazak Bensalem, qui a précisé que le travail de ces experts sera concentré sur les moyens de restauration et réhabilitation de ce monument et sur l’analyse des causes de dégradation de certaines de ses parties.

Selon Bensalem, l’initiative s’inscrit dans le cadre des efforts visant à conserver et sécuriser ce monument archéologique classé sur la liste des mausolées royaux numides à l’échelle nationale depuis 2002.

L’édification de l'Imedghassen remonte au 3ème siècle, et représente le plus vieux tombeau royal conservé en Afrique du Nord. Selon des historiens médiévaux, il tire son nom d’un des rois de Numidie.