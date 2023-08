Les éléments de la brigade économique et financière de la sûreté de wilaya de Tébessa ont arrêté un individu en possession de devises étrangères destinées au change illégal, indique un communiqué publié lundi par la cellule de communication de ce corps constitué. Ce document précise que l’affaire a été traitée sur la base d’informations selon lesquelles un individu, gérant d’un magasin à Bir El Ater, utilisait son commerce pour vendre des devises étrangères "illégalement et sans autorisation", ce qui constitue une infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger.

Après avoir pris les mesures réglementaires nécessaires, les éléments de la brigade économique et financière ont opéré la saisie de 22.865 dinars tunisiens, 676 euros en plus d’autres devises dont des dollars américains et canadiens, selon le même communiqué.

Un montant de plus de 213.000 dinars algériens, une compteuse de billets et une calculatrice ont également été saisis, tandis que le suspect a été arrêté et conduit au siège de la brigade aux fins de complément d’enquête, avant sa présentation devant la juridiction territorialement compétente, conclut le communiqué.