Une campagne de prévention et de sensibilisation aux risques de la baignade dans les endroits dangereux a été organisée dans la wilaya de Djanet à l’initiative de la Direction locale de la protection civile, a-t-on appris lundi auprès de ce corps constitué.

Lancée suite à la recrudescence des cas de noyade au niveau des plages non surveillées dans certaines wilayas côtières et dans des plans d’eau, bassins et retenues d’eau aux fins d’irrigation agricoles à travers le pays, la campagne de prévention et sensibilisation cible la population locale, notamment les jeunes et les enfants, pouvant être exposés aux dangers d'une baignade dans les lacs et retenues d’eau existants au niveau des périmètres agricoles, a indiqué le chargé de la communication à la Direction de la protection civile, le capitaine Chiboub Difel.

Menée dans les différents quartiers à haute intensité de fréquentation, l’entrée principale de la ville de Djanet, le quartier d’Ifri, le centre ville, la piscine semi-olympique du quartier d’Azelouaz, cette campagne de sensibilisation a donné lieu à la distribution de dépliants explicatifs sur les dangers bien réels de la baignade dans ces sites.

La campagne de sensibilisation s’est étendue au niveau de la région d’Ihrir (200 km nord de Djanet) où les agents du poste avancé de la protection civile ont sillonné les différentes régions pour conscientiser les populations locales aux risques de la baignade dans les sites non surveillés.

En appui à cette campagne, il a été procédé à la distribution des dépliants sur les mesures et règles de sauvetage et de premiers secours, au rappel des sites et numéros d’alerte en cas de noyade, en sus de l’animation d'émissions radiophoniques sur le thème et l’exploitation d’autres supports d’information et de communication pour sensibiliser le plus grand nombre de citoyens, a précisé le capitaine Difel.

Les services de la protection civile ont enregistré, depuis le début de l’année en cours, deux morts par noyade dans la wilaya de Djanet, à savoir un enfant âgé de onze (11) de la ville de Djanet et un jeune (26 ans) noyé dans une retenue d'eau dans la localité d’Ihrir, commune de Bordj El-Houas.