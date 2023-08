Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a présenté lundi ses sincères

condoléances à la famille du général Rachid Harrat, Directeur général de la sécurité

des télécommunications à la Présidence de la République, décédé dimanche dans un

tragique accident de la circulation.

"C'est avec une profonde affliction et une immense tristesse que j'ai appris la nouvelle du décès du général Rachid Harrat, puisse Allah, le Tout-Puissant, lui accorder Sa sainte miséricorde et l'accueillir en Son vaste paradis", a écrit M. Goudjil dans un message de condoléances.

En cette pénible épreuve, le président du Conseil de la nation a présenté ses sincères condoléances et ses profonds sentiments de compassion à la famille du défunt, ainsi qu'à l'institution de l'Armée nationale populaire (ANP), priant Allah de "le compter parmi ceux qui l'ont précédé sur la voie du dévouement et de l'abnégation au service de la patrie, et de prêter à ses proches patience et réconfort".