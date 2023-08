Vous pensez que votre esprit est en mode veille quand vous dormez, mais il n'en est rien. Votre cerveau continue à être actif.

Notre cerveau ne dort-t-il donc jamais ? Des chercheurs de l'université de Cambridge en Grande-Bretagne et du CNRS à Paris ont entrepris de traquer l'activité cérébrale de volontaires pendant leur sommeil et en particulier celle correspondant aux zones cérébrales du langage. Objectif : savoir si on peut identifier des mots alors qu'on est en plein songe. Leur expérience a confirmé leur supposition : les participants ont réussi à réagir à classer des mots pendant leur sommeil sans même le savoir.

Le cerveau est un muscle incroyable capable d'exécuter certaines tâches si celles-ci sont automatisées, démontrent les chercheurs. Pour les besoins de l'étude, parue dans la revue scientifique Current Biology, les cobayes ont commencé par répondre à un exercice d'identification des mots. Ils devaient lever la main droite quand ils entendaient un nom d'animal et la main gauche à l'écoute d'un nom d'objet. En parallèle, leur activité cérébrale était pistée au moyen d'un électroencéphalogramme.

Dans la seconde partie du test, les participants se sont endormis et une nouvelle liste de mots leur a été soumise avec les mêmes consignes : classer les noms d'objets ou d'animaux. Et là surprise, le cerveau a continué à réagir positivement. "Le cerveau est demeuré capable de percevoir les sons de l'environnement, d'extraire la signification des mots et de décider quelle action mener – bouger la main droite ou la main gauche", racontent les chercheurs. Preuve que le cerveau peut être beaucoup plus actif que nous le pensons pendant notre sommeil. "Ceci explique certaines expériences de la vie quotidienne comme notre sensibilité à notre nom pendant notre sommeil ou à l'alarme spécifique de notre réveil", remarque Sid Kouider, directeur de l'étude, également à la tête de l'équipe de recherche "Cerveau et conscience" à l'Ecole normale supérieure de Paris.