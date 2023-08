Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, s'est entretenu, lundi à Téhéran, avec le président de l'Assemblée consultative iranienne, M. Mohammad

Bagher Ghalibaf, sur la coopération entre les deux pays et nombre de questions d'actualité,

indique un communiqué de l'APN.

Lors de ces entretiens "M. Boughali a souligné l'importance des relations de coopération parlementaire et du rôle qu'elles jouent au service des orientations économiques des deux pays, rappelant, à cet égard, la volonté de l'Algérie, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de diversifier les partenariats et de créer un climat des affaires propice, notamment après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'investissement, en vue de bâtir une économie forte, durable et indépendante des recettes des hydrocarbures", lit-on dans le communiqué.

"Les deux responsables ont évoqué nombre de questions d'actualité, l'occasion pour M. Boughali de rappeler la nécessité de renforcer la présence internationale de l'Union parlementaire des Etats membres de l'Orga nisation de la coopération islamique (UPCI), pour faire entendre la voix de ses Etats membres, défendre concrètement les causes de la Nation et contrecarrer toutes tentatives d'atteinte à ses symboles sacrés", précise la même source.

A cette occasion, le président de l'APN a rappelé "l'attachement de l'Algérie au règlement des crises dans le cadre d'une approche pacifique rejetant la violence et les ingérences étrangères". M. Boughali a également réaffirmé "l'attachement de l'Algérie à la défense des causes justes comme celles des peuples palestinien et sahraoui et à la mobilisation du soutien en leur faveur". Pour sa part, "M. Ghalibaf s'est félicité de cette visite qui contribuera à renforcer la coopération bilatérale, passant en revue les différents volets de cette coopération et leurs perspectives prometteuses", souligne le document. Le responsable iranien a aussi mis en exergue "l'importance de la coopération entre les deux pays au sein de l'UPCI, proposant, à cet effet, la tenue d'une rencontre virtuelle entre les Etats membres pour examiner les moyens idoines de riposte aux atteintes ciblant les symboles sacrés de l'Islam, qui ont pris des proportions alarmantes ces derniers jours", selon la communiqué.

A l'issue de leurs entretiens, les deux responsables ont tenu une rencontre ave c la presse locale, au cours de laquelle ils sont revenus sur la teneur des entretiens et leurs positions vis-à-vis des questions d'intérêt commun.