La caravane culturelle et artistique, qui sillonne les villes limitrophes d’Oran, enregistre une forte adhésion de poètes et d’artistes, pour enrichir les récitals poétiques organisés dans le cadre de cette manifestation, initiée par l’association culturelle et artistique "El Izdihar" de la wilaya, selon les organisateurs.

Plus de 23 poètes et artistes de la capitale de l'Ouest du pays ont participé à cette caravane, lancée en fin juillet dernier pour animer des soirées poétiques à l’extérieur des espaces culturels, dans l’enceinte de monuments historiques que recèlent les villes avoisinantes d'Oran, en pleine saison estivale, a déclaré, dimanche à l’APS, la présidente d’association, Fatiha Ouinane.

La première destination fut la ville de Mostaganem, où les poètes ont présenté un cocktail de qacidate populaires et classiques, à proximité du mausolée de Sidi Lakhdar Benkhelouf, un des piliers de la poésie populaire en Algérie.

La poétesse Ouinane a mis en valeur des récitals poétiques de la région de Mostaganem où des poètes ont présenté à l’assistance certains de leurs recueils .

La deu xième étape a été à Tlemcen, où les poètes ont fait étalage, après une visite à différents sites historiques dont le mausolée de Sidi Boumediene, à leurs talents en récitant un ensemble de poèmes lors d'une soirée organisée en coordination avec l'association algérienne "Fidélité à la patrie" de Tlemcen, selon la même source.Ces soirées poétiques ont été d’une saveur particulière. L'artiste Mahboub El Wahrani a accompagné les poètes avec la guitare, introduisant une merveilleuse touche artistique.

Le succès de ces caravanes a incité plusieurs poètes et artistes à se joindre à cette initiative ciblant différentes villes limitrophes d’Oran, a souligné Mme Ouinane, annonçant un récital poétique prévu pour la première fois au niveau d’une ile à Oran.