La sélection algérienne féminine de volley-ball s'est imposée devant son homologue du Nigéria sur le score de (3-2), dimanche à Yaoundé, en match comptant pour la 5e journée de la poule A du Championnat d'Afrique des nations 2023 (15-25 août).

Les sets de la rencontre ont été comme suit: (25-16, 25-18, 23-25, 24-26 et 15-6).

C'est le troisième succès des volleyeuses algériennes dans le tournoi, après ceux gagnés devant le Burundi (3-0) et le Mali (3-0) contre deux revers concédés face à l'Egypte (0-3) et le Cameroun (0-3). Dans l'autre rencontre du groupe A, disputée ce dimanche, l'Egypte a battu aisément le Burundi (3-0: 25-2, 25-4 et 25-13) alors que le dernier match de la poule, Cameroun-Mali, est prévu à 19h00.

Après cinq journées de compétition, l'Algérie (9 points) occupe la 3e place de la poule A, alors que l'Egypte (15 pts- 5 m) est leader invaincu devant le Cameroun (9 pts pour 4 m).

A l'issue du 1er tour, l'Egypte, le Cameroun, l'Algérie et le Nigéria se qualifient pour les quarts de finale prévus mardi 22 août.

Selon la formule de compétition, les quatre premiers de chaque poule se qualifieront aux quarts de finale, alors que les autres équipes disputeront les matchs de classement (9e-12e places).

La dernière édition du Championnat d'Afrique des nations de volley-ball (dames), disputée en septembre 2021 au Rwanda, avait été remportée par le Cameroun devant le Kenya.