Le junior Chams Eddine Boudraa donnera, mardi à Dubaï, le coup d'envoi

de la participation algérienne de para-powerlifting, aux Championnats du monde de la discipline (22-30 août 2023), qualificatifs aux Jeux paralympiques

de Paris-2024, et dont la réunion technique a été tenue, dimanche en soirée

en présence des représentants de 80 pays .

Chams Eddine est engagé dans sa catégorie des 49kg. Il sera à la pesée aujourd'hui pour confirmer son poids, et demain (mardi) il sera sur le plateau où il essayera de rivaliser avec d'autres concurrents venus tous pour réaliser de belles choses à l'occasion de cet important rendez-vous planétaire. Le représentant algérien aura face à lui, 13 compétiteurs de différents pays. Avec sept athlètes engagés dont deux filles et un junior, le handisport algérien compte laisser une bonne empreinte lors de ces mondiaux qui ont drainé une participation record de quelques 160 para-powerlifters.

C'est un rendez-vous qui revêt une grande importance, non seulement parce que c'est un championnat du monde, mais surtout car il est qualificatif aux JP-2024 de Paris. Pour cet objectif, les champions du monde de la discipline se sont déplacés pour engranger des points supplémentaires afin d'assurer leurs présence en France l'été prochain.

Après Chems Eddine Boudraa, les autres concurrents enchaineront jusqu'au 29 août, et parmi eux le médaillé de bronze et chef de file de l'équipe nationale, Hocine Bettir qui entrera en lice samedi prochain aux côtés de sa compatriote Nacera Merar (79kg). Les athlètes algériens sélectionnés pour les joutes de Dubaï, viseront les meilleurs charges possibles et pour cela, ils se sont armés d'une très grande volonté et d'un bon moral, combien important dans ce genre de compétition.

" Nous sommes prêts pour le tournoi auquel on s'est bien préparé. Il est sûr que ces mondiaux seront les plus difficiles, et pour cette raison on doit être concentrés du début jusqu'à la fin du concours, tout en souhaitant que nos efforts dans la préparation soient récompensés de bonnes performances, et évidemment une qualification aux JP-2024, qui reste l'objectif principal de chaque athlète", a affirmé Bettir qui, avec sa longue expérience des grands événements, tentera de galvaniser ses coéquipiers.c