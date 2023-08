Le célébration de la Journée nationale du moudjahid est "une évocation de l’héritage sacré des moudjahidine et des hommes qui ont façonné et mené la glorieuse Révolution de novembre", a affirmé dimanche à Mila le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga.

Le ministre a considéré, dans une allocution prononcée au musée du Moudjahid Slimane-Bentobbal, à l’occasion des célébrations officielles du 68ème anniversaire de l’offensive du nord-Constantinois (1955) et du 67ème anniversaire du congrès de la Soummam (1956), que cette journée historique "évoque l’héritage sacré des moudjahidine, à l’image de l’un de ses symboles, le moudjahid Slimane Bentobal, dont nous commémorons aujourd’hui le 13ème anniversaire de la mort". M. Rebiga, qui avait entamé sa visite à Mila en déposant, au cimetière des martyrs, une gerbe de fleurs à la mémoire des Chouhada, et en se recueillant à leur mémoire à l’occasion de la Journée nationale du Moudjahid, placée cette année sous le slogan "Le Moudjahid, gloire et fidélité au serment", a ajouté que cette célébration "ren force les générations futures et les prépare à faire barrage à toutes les tentatives hostiles visant à porter atteinte à la souveraineté nationale et aux institutions de l’Etat". M. Rebiga a également souligné que "la renaissance, le progrès et le développement ne peuvent être concrétisés qu’en s’appuyant sur ces piliers qui assureront la poursuite de la phase de construction et renforceront les avancées de la nouvelle Algérie".

Des piliers qui permettront à l’Algérie d’aujourd’hui, a-t-il ajouté, "d’être digne des aspirations de la génération de novembre 1954, illustrées par les engagements du Président de la République grâce auxquels l’Algérie a retrouvé son aura internationale".

D’autre part, M. Rebiga a souligné que l’Algérie "a été et continuera d’être le porte-flambeau des défenseurs des peuples opprimés qui luttent pour jouir de leurs pleins droits et défendent leur souveraineté". Evoquant l’offensive du Nord-Constantinois et le congrès de la Soummam, le ministre a souligné que "ces événements marquants dans l’histoire de notre pays figurent parmi les étapes les plus importantes de la Révolution". Une Révolution, a-t-il dit, qui "a démontré tout le génie des hommes qui l’ont pensée et menée au prix de lourds sacrifices".

Dans le cadre des célébrations officielles de la Journée natio nale du Moudjahid, le ministre a présidé une série de baptisations de lieux et d’infrastructures, dont celle de la place Ain Seyyah, à Mila, du nom de l’ami de la Révolution Albert Delay Lucien, de la gare routière Ouest du nom du Chahid Abdelmadjid Manceri (1925-1957) et de la gare routière Est du nom du martyr Salah Boulharth. Le ministre a également honoré un certain nombre de personnalités de la famille révolutionnaire, à leur tête des membres de la famille du défunt Moudjahid Slimane Bentobbal.

Le ministre devait poursuivre sa tournée à Mila en visitant, dans la commune de Hamala, une stèle commémorant l’offensive du Nord-Constantinois, puis en se recueillant, à Bordj Zeghaia, devant la bâtisse qui a servi de centre de torture durant la guerre de libération nationale.