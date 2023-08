Le Front des forces socialistes (FFS) a appelé, dimanche à partir d'Ifri-Ouzellaguene (Béjaïa), à réinventer l’esprit de Novembre et du Congrès de la Soummam, afin de poursuivre la voie tracée par les fondateurs du mouvement national.

"Aujourd'hui, il est nécessaire de réinventer le même esprit de l'indépendance, de Novembre et de la Soummam, afin de poursuivre le chemin tracé par les pères fondateurs du mouvement national et son couronnement par l'édification d'un Etat de Droit, l’Etat démocratique et social", a indiqué le secrétaire national du FFS, Oualid Zaanabi, dans un discours prononcé au nom du Premier secrétaire national du parti, Youcef Aouchiche, à l'occasion de la commémoration du double anniversaire de l’offensive du Nord Constantinois et du Congrès de la Soummam.

Il a également affirmé que les attaques du Nord constantinois ont "définitivement écarté le doute entretenu par la propagande coloniale sur le déclenchement de la guerre de libération nationale", qualifiée de "lubie passagère", réitérant ainsi "la conviction des algériens en l'imminence de la libération de leur pays".

Le Congrès de la Soummam (20 août 1956) a eu pour conséquence de "renforcer le consensus populaire autour du 1 novembre et son élargissement à différentes catégories de la société", a souligné le responsable du FFS.

M. Aouchiche a également estimé que le Congrès de la Soummam est aussi "le reflet du génie algérien inné, représenté par la finesse et le caractère trempé des chefs de la Révolution nationale". "Ces derniers ont insisté sur l’impératif de réunir tous les éléments constituant la Nation algérienne et sa personnalité, dans un cadre complémentaire et harmonieux, pour d'abord consacrer l'indépendance, puis garantir la pérennité de l'Etat national, en 2e lieu, et enfin, consacrer la prospérité de son peuple".

Le Premier secrétaire national du FFS a, par ailleurs, abordé des préparatifs en cours au sein de son parti, en vue du lancement "dans les prochains jours" de "son initiative politique destinée à toutes les forces politiques".

Il a assuré que son parti ne "s'engagera dans aucune entreprise pouvant, en aucune manière, porter atteinte aux constantes et aux fondements nationaux, ou remettre en cause l'héritage du combat et de l'histoire millénaire du pays".