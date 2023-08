La 7e Exposition Chine-Asie du Sud, qui s'est achevée dimanche, a été sanctionné par la signature de 338 projets pour un investissement total de 404 milliards de yuans (environ 56,1 milliards de dollars), selon les organisateurs.

La manifestation, qui a duré cinq jours à Kunming, capitale de la province chinoise du Yunnan (Sud-ouest), a attiré plus de 30.000 exposants ainsi que des représentants et des invités de 85 pays, régions et organisations internationales.

La première Exposition Chine-Asie du Sud avait eu lieu à Kunming, en 2013, lorsque l'initiative "la Ceinture et la Route" avait été proposée.Au fil des ans, cette manifestation a vu sa surface d'exposition tripler pour atteindre 150.000 mètres carrés, et le nombre de pays, de régions et d'organisations internationales participants a doublé, passant de 42 à 85.

Après dix ans de développement, l'exposition globale intégrant le commerce, l'investissement, la coopération touristique et les échanges culturels est devenue une carte de visite des échanges et de la coopération entre la Chine et les pays d'Asie du Sud, et d'autres pays.