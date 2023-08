Une session de formation portant sur la reproduction artificielle des poissons d’eau douce au profit de 25 professionnels s’est ouverte dimanche à la station expérimentale de la pêche et de la pisciculture des poissons d’eau douce du village Zaïri dans la commune d’El Ouricia (Nord de Sétif).

Initiée par la chambre de la pêche et de l’aquaculture de la wilaya de Sétif avec le concours de la direction de la pêche et de l’aquaculture et du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture, cette session s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère de tutelle de développement de la pisciculture et la poursuite de la série des formations périodiques organisées par la chambre, a indiqué Yakoub Ighemine, directeur par intérim de cette chambre.

Cette formation qui se poursuivra au 30 août cible des professionnels de l’aquaculture et des porteurs de projets souhaitant investir dans cette activité et est encadrée par des spécialistes de l’institut technologique de la pêche et de l’aquaculture de Collo (Skikda), a-t-il déclaré.

La formation se déroule en deux axes pratique et théorique pour initier les participants aux phases de reproduction artificielle ainsi qu’à la biologie des poissons d’eau douce, du protocole d’élevage et des niveaux de rentabilité, selon le même responsable.

La chambre de la pêche et de l’aquaculture de la wilaya de Sétif dont l’activité couvre également les wilayas de Batna, M’sila et Bordj Bou Arreridj a organisé en 2022 des formations en aquaculture pour 106 professionnels et porteurs de projets piscicoles, selon la même source qui a noté que depuis début 2023, elle a formé 82 autres dans le cadre de ses missions d’accompagnement et de perfectionnement des intervenants en pisciculture.