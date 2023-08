La section de recherche de la Gendarmerie nationale (GN) de Bir Mourad Raïs (Alger) a mis un terme aux activités d'une association de malfaiteurs s'adonnant au trafic de drogues à travers le territoire d'Alger et des wilayas voisines, et saisi près de 5 kg de kif traité, a indiqué dimanche un communiqué de ce corps de sécurité.

L'association de malfaiteurs en question est composée, selon la même source, de cinq (5) individus, dont deux (2) ont été arrêtés tandis que les trois (3) autres sont en état de fuite.

"Agissant sur des informations parvenues aux éléments de cette section, sur la présence d'un véhicule transportant des stupéfiants, un plan bien ficelé a été mis en place afin de les traquer, suite à quoi, deux individus ont été arrêtés et 4.980 kg de kif traité, dissimulés dans le véhicule, ont été saisis", a précisé le communiqué.

L'enquête et la perquisition des domiciles des mis en cause se sont soldées par "la saisie d'une quantité de drogues dures estimée à 7.2 g, 24 gélules psychotropes destinées au trafic de type +Prégabaline 300 mg+ et une boite de +Tramadol+ contenant 32 comprimés".