Deux incendies se sont déclarés samedi après-midi à Agouni Arouss (Béni-Douala) et Iguersafene (Bouzguene), au Sud et à l'Est de la wilaya de Tizi-Ouzou, et la situation est maitrisée, ont indiqué les services de la protection civile.

L'extinction de ces deux feux est toujours en cours, a indiqué à l'APS le commandant Kamel Bouchakor qui a souligné que "la situation sur le terrain est maîtrisable", écartant toute perte humaine.

A ce propos, M. Bouchakor s'est félicité que pour cette année les incendies de forêts n'ont fait "aucune perte humaine" à Tizi-Ouzou, tout en appelant à "davantage de vigilance contre les départs de feux qui peuvent intervenir à tout moment et en tout endroit". Le même responsable a aussi relevé l'apport important de l'intervention, dans la lutte contre les incendies, à chaque fois que c'était nécessaire, des moyens aériens de l'armée nationale populaire (ANP) et des brigades mobiles des wilayas limitrophes, Boumerdès et Bouira notamment.

"Leur concours a été bénéfique dans la lutte contre certains incendies qui présentaient quelques difficultés", a-t-il dit, comme ce fut le cas la semaine écoulée à Zekri, à l'Est de la wilaya où les avions de l'ANP ont été d'un grand secours pour l'extinction de l'incendie qui s'est déclaré dans cette localité forestière.